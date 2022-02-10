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TV Yayın akışı 10 Şubat 2022 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 10 Şubat 2022 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum, Barbaroslar ve Camdaki Kız dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 10 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

10.02.2022 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 10 Şubat 2022 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

  • 16:20 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Yaprak Dökümü

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:45 Kanal D Haber

  • 20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

  • 16:00 Söz

  • 18:30 Star Haber

  • 20:00 Bir Baba Hindu

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

  • 10:45 Ekonomi Arası

  • 11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 13:00 En Hamarat Benim

  • 16:45 Fulya ile Umudum Olsun

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

  • 20:00 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

  • 09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

  • 12:15 Şehirden Uzakta

  • 13:15 Beni Böyle Sev

  • 16:30 Seksenler

  • 19:00 TRT1 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:15 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:10 Senin Hayatın

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Oğlum (Yeni Dizi)

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

  • 11:15 Survivor All Star

  • 13:30 Survivor Panaroma

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Recep İvedik 5

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