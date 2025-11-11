Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.627,88 %-1,49
        DOLAR 42,2340 %0,00
        EURO 49,0232 %0,43
        GRAM ALTIN 5.621,27 %0,68
        FAİZ 39,89 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 69,57 %1,45
        BITCOIN 104.480,00 %-1,06
        GBP/TRY 55,6294 %-0,04
        EUR/USD 1,1599 %0,36
        BRENT 64,66 %0,94
        ÇEYREK ALTIN 9.190,77 %0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji TV+ ve Warner Bros. Discovery’den iş birliği - Teknoloji Haberleri

        TV+ ve Warner Bros. Discovery’den iş birliği

        TV+, Warner Bros. Discovery ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, HBO Max, artık TV+'ta da yer alıyor. 11 Kasım'dan itibaren TV+ aboneleri, HBO Max'e özel paketler ile erişebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TV+ ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        TV+, Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik iş birliğini genişletti. Bu kapsamda HBO Max artık TV+ platformunda izlenebiliyor.

        TV+ aboneleri, HBO Max’in içeriklerine 11 Kasım tarihi itibarıyla erişebiliyor. Gelecek dönemde HBO Max’te yayınlanacak yeni içerikler de aynı anda TV+’ta olacak.

        11 Kasım tarihinden itibaren, ilk 12 ay içinde HBO Max’i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabiliyor. HBO Max’in (Standart Paket) de dahil olduğu aylık TV+ paketi; ilk 6 ay boyunca 129,99 TL, takip eden aylarda ise 229,99 TL’den sunuluyor. Yıllık paket ise; lansmana özel olarak 2399,99 TL yerine 1799,99 TL oluyor.

        Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, iş birliğine ilişkin olarak şöyle konuştu: “TV+’ın yayın anlayışının odağında, ilgiyle izlenen içerikleri, çeşitlilik yaklaşımıyla tek bir platformda sunmak var. HBO Max ile genişlettiğimiz iş birliği bu bakımdan çok değerli. Diziden filme, belgeselden spora, çocuk programlarından canlı TV kanallarına kadar uzanan içerik dünyamızı, ‘TV+ sana yeter’ diyerek izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Artık HBO Max kütüphanesi de eş zamanlı olarak TV+’ta yer alıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımıza kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

        Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke iş birliğine dair şu ifadelerde bulundu: “TV+ ile ortaklığımızı genişletmekten ve HBO Max’in imzası hâline gelen benzersiz yapımları TV+ platformuna taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, küresel ölçekte gişe rekorları kıran filmler, orijinal diziler ve sevilen dizilerden oluşan eşsiz içerik yelpazemizle daha fazla Türk izleyicisiyle buluşmamızı sağlıyor. Birinci sınıf hikâye anlatımına olan tutkumuzu paylaşan TV+ ile bu önemli pazarda birlikte büyümekten heyecan duyuyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa