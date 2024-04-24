TV satışlarına EURO 2024 dopingi

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılma hakkı elde etmesiyle yalnızca Türk futbol dünyası değil farklı sektörler de hareketlendi.

Çevrim içi kanalda önemli ölçüde artan büyük ekranlı televizyon satışlarının, organizasyon tarihi yaklaştıkça daha üst sevilere çıkması bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün internet üzerinden yapılan TV satışlarını artırdığını söyledi.

"En çok tercih edilenler, fiyatı 20 bin ile 30 bin lira arasında olan TV'ler oldu. Futbolseverler, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları yeni ve büyük ekranlı TV'lerden izlemeyi tercih ediyor. Ayrıca son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor. Özellikle 65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşanırken, OLED ve QLED TV'lere de yoğun bir ilgi mevcut. Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yıla göre yüzde 30 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 10 oldu. Bu noktada projeksiyonlara ilginin eskisi kadar olmadığını söyleyebiliriz. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşteriler gerçekleştirdi."

Birçok TV üreticisinin kupa için özel kampanyalar başlattığını belirten Çevikoğlu, şunları ifade etti:

"EURO 2024'ün etkisini Mayıs 2024 itibarıyla göreceğimizi ve bu etkinin temmuza kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle büyük ekran pazarında tahmini olarak yüzde 15-20 büyüme gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tüketiciler televizyon seçimlerinde genellikle ekran boyutu, görüntü kalitesi, akıllı özellikler, fiyat, satış sonrası hizmet gibi faktörleri göz önünde bulunduruyorlar ve kendi ihtiyaçlarına en uygun televizyonu seçiyorlar. EURO 2024 gibi dönemlerde tüketicilerimiz seyir deneyimlerini optimum düzeye çıkarmak için genellikle büyük ekranları, güçlü ses sistemlerini ve smart TV'leri tercih etme eğiliminde oluyor.

Arçelik Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi de EURO 2024'ün televizyon satışlarına olumlu katkı sağlayacağını dile getirerek, "2024 yılının ilk çeyreği özelinde henüz belirgin bir EURO 2024 etkisi gözlemlemedik. Pazar küçük bir oranda büyüdü ancak gerçek Euro 2024 etkisini önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." dedi.

Bu doğrultuda 55 inç ve üstü ekran boyutlarındaki smart modeller daha büyük ilgi görüyor. Arçelik olarak 2023 yılında donanımsal açıdan güçlü cihazlarımızın deneyimini kullanışlılık sağlayan işletim sistemleriyle taçlandırdık. Android TV ürün gamıyla sunduğumuz fayda ve kullanım kolaylığını, 2023 yılında piyasaya sürdüğümüz Google TV işletim sistemine sahip ürünlerimizle bir üst seviyeye taşıdık. Bu güncellemeyle ürünlerimiz, kullanıcıyı daha yakından tanıyabilen özelleştirilmiş deneyimi ile diğer ürünlerden ayrışıyor. Google TV işletim sistemine sahip TV'lerimizle tüketicilere daha etkili bir deneyim sunuyoruz."

Türkiye televizyon pazarının 2023'te bir önceki yıla göre adet bazında yaklaşık yüzde 4, ciro bazında ortalama yüzde 68 büyüdüğü bilgisini veren Tüfekçi, "Biz Arçelik olarak Türkiye TV ürün grubunda adetsel liderliğimizi güçlendirerek korumamızın yanı sıra premium ürün gamında satış performansımızı artırıyoruz. 2024 yılında da tüketicilerimize en üst düzeyde kaliteli ürünler sunarak lider konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl mart ayı satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yaklaşık yüzde 125, adet bazında ise yaklaşık yüzde 25 artış gerçekleştiğini dile getiren Yelkenci, bu artışın EURO 2024 ile ilişkisini net bir şekilde belirlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Yelkenci, şu bilgileri verdi:

"EURO 2024 heyecanının yanı sıra ülkemizde gerçekleşen seçim ve ekonomideki dalgalanmaların da tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediğini söyleyebiliriz. EURO 2024 organizasyonunun TV pazarındaki etkisinin nisan ayının ikinci yarısından itibaren belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Özellikle mayıs ayında artması beklenen ilgiyle birlikte TV pazarında yüzde 35-40 arasında bir büyüme yaşanmasını öngörüyoruz. Teknosa olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Müşterilerimize hem mevcut hem de yeni televizyon modellerimizle en üst düzeyde deneyim sunmayı hedefliyoruz. 'Televizyon Teknosa'dan Alınır' mottosuyla 1 Mayıs itibarıyla başlatacağımız kampanyalarımızla müşterilerimize özel avantajlar sunacağız. Neo QLED ve OLED gibi teknolojik üstünlüğe sahip TV modellerimizle EURO 2024 deneyimini futbolseverler için evlere taşıyacağız."