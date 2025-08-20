Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Mükemmel Aile filmi, 20 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Eser oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Mükemmel Aile filmi konusu ve oyuncuları haberimizde derledik. Peki, "Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
Başrollerini Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak'ın paylaştığı Mükemmel Aile filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Mükemmel Aile filmi her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini konu alıyor. 2024 yılında vizyona giren film, komedi türünde kaleme alındı. Peki, "Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mükemmel Aile ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mükemmel Aile, her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini anlatıyor. Film, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep’in (Zeynep karakterini kimin oynadığına dair net bilgi paylaşılmamış, bu nedenle genel bir anlatım kullanılacak) hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Zeynep’in sitem dolu mesajı, ailesini harekete geçiriyor ve İstanbul’da yaşayan aile üyeleri, onun doğumuna yetişmek için Antalya’ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını barındırıyor.
Yolculuk sırasında aile, beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Örneğin, ilaç takıntılı dayı, öksüren yaşlı bir adama iyi niyetle ilaç veriyor, ancak bu adamın bölgenin ağası olduğu ortaya çıkıyor. İlaç sonrası adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit ediliyor. Evin oğlu rehin alınıyor ve aile, kan parası bulmak için banka soymak zorunda kalıyor. Yolda onları takip eden bir arabanın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmek isteyen obsesif bir vatandaşın aracı olduğu anlaşılıyor. Bu kaotik yolculuk, aile üyelerinin kendi mutsuz dünyalarından sıyrılarak birbirlerine bağlanmalarını ve “mükemmel aile” olma yolunda adımlar atmalarını sağlıyor.
MÜKEMMEL AİLE OYUNCULARI KİMLER?
Güven Kıraç
Didem Balçın
Şahin Irmak
Algı Eke
Onur Dilber
Nejat Uygur
Gizem Katmer
Erdem Şenocak
