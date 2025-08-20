MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mükemmel Aile, her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini anlatıyor. Film, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep’in (Zeynep karakterini kimin oynadığına dair net bilgi paylaşılmamış, bu nedenle genel bir anlatım kullanılacak) hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Zeynep’in sitem dolu mesajı, ailesini harekete geçiriyor ve İstanbul’da yaşayan aile üyeleri, onun doğumuna yetişmek için Antalya’ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını barındırıyor.

Yolculuk sırasında aile, beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Örneğin, ilaç takıntılı dayı, öksüren yaşlı bir adama iyi niyetle ilaç veriyor, ancak bu adamın bölgenin ağası olduğu ortaya çıkıyor. İlaç sonrası adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit ediliyor. Evin oğlu rehin alınıyor ve aile, kan parası bulmak için banka soymak zorunda kalıyor. Yolda onları takip eden bir arabanın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmek isteyen obsesif bir vatandaşın aracı olduğu anlaşılıyor. Bu kaotik yolculuk, aile üyelerinin kendi mutsuz dünyalarından sıyrılarak birbirlerine bağlanmalarını ve “mükemmel aile” olma yolunda adımlar atmalarını sağlıyor.