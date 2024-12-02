Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TV'de ilk kez! G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? G.I. Joe: Snake Eyes ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        G.I. Joe: Snake Eyes filmi beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 2 Aralık Pazartesi akşamı sinemasevelerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Evan Spiliotopoulos , Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturmaktadır. Peki, G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte G.I. Joe: Snake Eyes konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          G.I. Joe serisinin üçüncü filmi olan Snake Eyes bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2021 yılında vizyona giren film, baş karakter için bir köken hikayesi sunmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için "G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? G.I. Joe: Snake Eyes ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte G.I. Joe: Snake Eyes filmi hakkında tüm detaylar...

        • 2

          G.I JOE: SNAKE EYES KONUSU NEDİR?

          G.I. Joe evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor. Filmde Henry Golding, antik bir Japon klanı olan Arashikage'nin varisinin hayatını kurtardıktan sonra klana kabul edilen Snake Eyes'ı canlandırıyor. Snake Eyes, Japonya'ya geldiğinde Arashikage, kendisine ninja olma yöntemlerini öğretirken bir yandan da hep özlemini çektiği bir şeyi de sunar; bir yuva... Ama geçmişinden gelen sırlar ortaya çıktığında, Snake Eyes'ın onuru ve sadakati sınanacaktır. Fakat bu, en yakınındaki kişinin kendisine olan güvenini kaybetme tehlikesini de beraberinde getirir.

        • 3

          G.I JOE: SNAKE EYES OYUNCULARI KİMLER?

          Henry Golding

          Ursula Corbero

          Samara Weaving

          Andrew Koji

          Iko Uwais

          Haruka Abe

          Peter Mensah

          Iko Uwais

          Takehiro Hira

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa