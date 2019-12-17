Tuzlasporlu Muhammed Akarslan maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray büyük bir camia. İlk maçın avantajını korumak istedik ama Galatasaray iyi başladı, iyi oynadı. Skordan daha önemli olan maç sonrasındaki olaylar. Galatasaray'da saygı duyduğum Muslera maçtan sonra kulübeye gelip ağza alınmayacak kelimeler kullanıyor, bir futbolcumuzun kafasına vuruyor. Bunlar Galatasaray camiasına yakışmıyor. Ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum, kenetlendik.

Maç içerisinde Galatasaray, 4-0 yaptıktan sonra kulübemize karşı hareket yapmaya başladı. Mücadele bitince de kulübeye doğru koşarak gelmeye başladı ve arkadaşımıza saldırmaya başladı. Biri arkadaşımıza kafa attı herhalde teknik heyetten biriydi, ismini bilmiyorum. yakışmadı yani."