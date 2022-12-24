İHA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, Altay'ı konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı. Altay'ın gollerini 4. dakikada Ceyhun Gülselam ve 10. dakika penaltıdan Marco Paixao kaydetti.

Tuzlaspor'un golleri ise 12. dakikada Bilal Başacıkoğlu, 32 ile 62. dakikada James Adeniyi ve 90. dakikada Abdoulaye Yahaya'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan Özgür’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

8. dakikada ceza sahası içinde Özgür Özkaya, Mata’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Marco Paixao, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bilal Başacıkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu. 1-2

21. dakikada uzun topu kontrol eden Mata, ceza sahasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ozan soluna yatarak gole izin vermedi.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Mata, ceza sahası içinde son çizgiye inerek pasını Adeniyi’ye aktardı. Adeniyi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

45+3. dakikada Bilal rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden pasını Mata’ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Mata’nın şutunda, Efe Sarıkaya kaleye giden topu yatarak çizgiden çıkardı.

63. dakikada sol köşeden paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bilal Başacıkoğlu’nun sert ortasında kafayı vuran Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+1. dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Bilal, sağından koşu yapan Yahaya’ya meşin yuvarlağı aktardı. Hızla ceza sahasına giren Yahaya, rakiplerini geçerek kaleyi karşısına aldı ve vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 4-2