Tuzlaspor: 2 - Altay: 0 | MAÇ SONUCU
Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bekir İrtegün'ün ekibi Tuzlaspor ile Yusuf Şimşek'in yönetimindeki Altay ile karşı karşıya geldi.
15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 2-0 kazanırken goller; 44. dakikada William Togui ve 87. dakikada Streli Mamba'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 19'a yükseltirken, Altay 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tuzlaspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Altay evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.