Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Tuzlaspor

Tuzlaspor: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Boluspor’u 1-0’lık skor ile mağlup etti.

Giriş: 11.03.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzlaspor: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
İHA

18. dakikada Muhammed Bayır’ın sol taraftan yaptığı ortada Adeniyi’nin kafa vuruşunda top kaleci Çağlar’ın sağından fileler ile buluşurken Boluspor savunmasında Oulare’nin müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Oulare’nin topa eliyle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Oulare, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

20. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Leya İseka’nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Çağlar’ın solundan filelerle buluştu. 1-0

44. dakikada ceza yayının sol çaprazından Bregu’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak, yakın köşeye gelen topu son anda kornere çeldi.

50. dakikada Tuzlaspor’da Bilal Başacıkoğlu, Hakan Bilgiç ile girdiği ikili mücadele sonrası maçta ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

62. Tuzlaspor atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Leya İseka’nın topu sürdükten sonra ceza sahasına girdikten hemen sonra sol çaprazdan sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kone’nin rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Çağlar’ın son andaki müdahalesi ile üstten kornere gitti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İş Sanat sahnesinden depremzedelere saygı duruşu
İş Sanat sahnesinden depremzedelere saygı duruşu
Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor
Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor
HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek
Akşener'den İstanbul depremi uyarısı
Akşener'den İstanbul depremi uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.