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Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü alevlere teslim oldu

İstanbul Tuzla'da park halinde bulunan 3 İETT otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürüldüğü yangın sonrası otobüsler kullanılamaz hale geldi

Giriş: 08.03.2023 - 06:37 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzla'da 3 İETT otobüsü alev alev yandı
Tuzla'da 3 İETT otobüsü alev alev yandı
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AA

Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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