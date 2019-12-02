02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşti. Olayla ilgili çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapan çok sayıda emeklinin dolandırıldıklarını söylemesi üzerine başlatıldı. Araştırmalarda emeklileri dolandıran bir çete tespit edildi. Mali Polis dolandırıcılık çetesinin, krediye ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilikle dolandırdıklarını ortaya çıkardı.
SOSYAL MEDYA VE GAZETE İLANI
İddiaya göre, şebeke üyeleri, sosyal medya ve gazetelere "Emeklilere kredi", "Kolay kredi" diye ilan verdi. İlandaki numaraları arayanlar şebekenin çağrı merkezlerine yönlendirildi. Görüşme yapan emekliler İstanbul'a davet edildi. Daveti kabul eden kişiler, Alibeyköy ve Esenler'de karşılanarak servis araçlarına bindirildi. Dolandırıcılar, emeklileri Beylikdüzü ve Şişli'deki ofislere götürdü. Ancak daha öncesinde, güven kazanmak için kafe ve restoranlarda ikramda bulunuldu.
MAAŞ İCRASI İÇİN TAAHHÜT
Şebeke üyeleri güven sağladıktan sonra, kredi için fiyatı yüksek olan cep telefonu satışı yapıyormuş gibi fatura kesti. Emeklilere, maaşlarının 12 katı kadar senet imzalatıldı. Ardından Çağlayan ve Bakırköy'deki icra müdürlüklerine götürülen emeklilere, "Maaşımın tamamı kesilebilir" diye taahhütname imzalatıldı.
YOL PARASI VERİP İCRA BAŞLATTILAR
Şebekenin daha sonra emeklilere komisyon ve avukat kesintisi adıyla az miktarda para verdiği, ardından icra takibi başlattığı belirtildi. Borçlarını kapatmak için, çocuğunu evlendirmek ya da farklı ihtiyacını karşılamak için kredi almak umuduyla İstanbul'a gelen bazı mağdurlara dolandırıcıların sadece yol parası verdiği öne sürüldü.
KAMERA KAYDI YAPMIŞLAR
Polisin tespitine göre hileli işlem yapan şebeke üyeleri, kendilerini yargıdan kurtaracağını düşündükleri bir yöntem kullandı. Emeklilere para verildiği sırada kamera kaydı yapıldı. Ancak şikayetçi olan emeklilerin, maaşlarındaki para kesinti miktarından haberdar olmadığı, vaat edilenden çok az para aldıkları, fatura kesilen telefonların kendilerine verilmediğini söyledikleri belirtildi.
5 MİLYONLUK VURGUN
Polis, 900 emeklinin şikayetçi olduğu şebekenin dolandırdığı kişi sayısının ise çok daha fazla olduğunu değerlendiriyor. Şebekenin 1.5 yılda 5 milyon liralık haksız kazanç sağladığını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmalarında 85 şüpheliyi belirledi.
13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda polisin yer aldığı operasyonda şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan çete şüphelileri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında "Örgütlü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından sorgulanacağı belirtildi.
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