Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman turistlere eşlik ediyor

Ziyaretçilerden Fatime Badalova da "Duman"ın gezi boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bu kediyi çok sevdik. Adeta dağın içinde bize rehberlik etti, o çok meraklı, biz de onu takip ettik. Onunla mağarayı ve dağı gezerek merakımızı giderdik" ifadelerini kullandı.