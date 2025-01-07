Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman turistlere eşlik ediyor
Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman adlı kedi, turistlere gezilerinde eşlik ediyor
- 1
Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne tuz madeni çıkarılması sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliği ve Kaymakamlık tarafından turizme kazandırıldı.
- 2
Geçen yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaralarda, sokaktan sahiplenilen ve Duman adı verilen kedi de yaşıyor.
- 3
Görevlilerin yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını karşıladığı kedi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaz kış gezdiği mağarada ilgi odağı oldu.
-
- 4
Sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline gelen kedi, ziyaretçilere eşlik edip mağarayı geziyor.
- 5
Duman, gördüğü yoğun ilgiyle gününün tamamını mağaradaki galerilerde geçiriyor.
- 6
ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR
Azerbaycan'dan gelen turist rehberi Yıldız Aliyeva, yerin altındaki mağaraları çok beğendiklerini, gezmekten de keyif aldıklarını söyledi.
-
- 7
Mağarada gezi sırasında "Duman" ile karşılaştıklarını anlatan Aliyeva, sevimli halleriyle hayvana ilgi gösterdiklerini belirtti.
- 8
Gezi boyunca kedinin yanlarından hiç ayrılmadığını dile getiren Aliyeva, "Burada kedinin bizlere eşlik etmesi çok mutlu etti. Benim de arkadaşlarımın da ilgi odağı oldu" dedi.
- 9
Ziyaretçilerden Fatime Badalova da "Duman"ın gezi boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bu kediyi çok sevdik. Adeta dağın içinde bize rehberlik etti, o çok meraklı, biz de onu takip ettik. Onunla mağarayı ve dağı gezerek merakımızı giderdik" ifadelerini kullandı.
-
- 10
- 11
- 12