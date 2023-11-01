TÜYAP kitap fuarı yazarları okuyucularla buluşturuyor! 40. TÜYAP Kitap Fuarı hangi günler açık ve nerede?
Bu sene 40'ıncısı düzenlenen TÜYAP kitap fuarı yazarlar ile okuyucuları birleştiriyor. Fuara katılacak olan kitapseverler TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatlerini sorguluyor. 28 Ekim'de başlayan fuar Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla konuklarını ağırlıyor. İşte 40. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri...
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Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan TÜYAP Kitap Fuarı, Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla düzenleniyor. öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz giriş imkanı sunulan TÜYAP Kitap Fuarı'na giriş ücreti 20 TL olarak belirlendi. Hafta sonu ve hafta içi günlerde ziyaret saatleri değişen fuara ilişkin olarak "40. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri neler, hangi günler açık ve nerede?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 40. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...
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TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN VE NEREDE?
40. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, 28 Ekim ile 5 Kasım 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de düzenleniyor.
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YAZARLAR OKURLARLA BULUŞUYOR!
Bini aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda yüzlerce yazar kitapseverlerle buluşuyor.
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TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ NELER?
Hafta sonu (28 -29 Ekim - 4 Kasım 2023) 10.00-20.00
Hafta içi (30-31 Ekim - 1-2-3 Kasım 2023) 10.00-19.00
5 Kasım 2023 10.00-19.00
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TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir. Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ödemek zorundadır.