09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 3000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor. Fuarın ilk dört günü boyunca açık olan Uluslararası Salon kapsamında 100'den fazla uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlıyor.
Peki TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? İşte haberin detayları...
TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 2 Kasım'da başlayacak ve 10 Kasım 2019 tarihinde sona erecek ve bir sonraki yıla kadar fuar gerçekleşmeyecek. TÜYAP Kitap Fuarı'nda bu yıl, her yıl olduğu gibi birçok değerli yazar okurlarla buluşacak ve imza törenleri düzenlenecek.
KİTAP FUARINA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.
TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL
METROBÜS İLE ULAŞIM
METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.
ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM
Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.
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