TÜVTÜRK çalışma saatleri 2019

TÜVTÜRK, yılda 8 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini, 3 milyonu aşkın aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirmektedir. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 14 milyona erişmektedir.

Periyodik Araç Muayenesi, Yola Elverişlilik Muayenesi, Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Tespit, TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarında verilen başlıca hizmetlerdir.

TÜVTÜRK, 207 sabit, 5 motosiklet, 76 gezici istasyon ve 16 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet veren üç ortaklı bir kurumdur. Bu ortaklar Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'tir.

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜVTÜRK, pazar günü hariç haftanın her günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. TÜVTÜRK Muayene İstasyonları Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi dini bayramlar ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TÜVTÜRK İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul adresindedir.

TÜVTÜRK'e 0212 366 99 00 numaralı telefon veya 0212 285 06 46 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.