"SEVGİ İLE BİR İNSANA YAPTIRAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Tuana Türkay, aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusuna ise, "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz." yanıtını vermişti.