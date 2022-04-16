"EVİMİN ZİLİNİ SÖKTÜRDÜM"

Zamansız uyandırılmaya asla tahammül edemediğini de söyleyen Türkay, "Sırf bu sebeple evimin zili dahi yoktur, söktürdüm." demişti.

Ünlü oyuncu, ayrıca lafını tartmadan konuşan insanlara karşı da sert bir üslubunun olduğunu ifade etmişti. Türkay, "Sabırlı biriyim ve sakinim. Ortada tahammül edilmesi gereken bir şey varsa zaten yanlış yerdeyim demektir. Tahammül edemediğim herhangi bir şey olursa değiştirmeye çalışmadan hemen kesip atıyorum ve ruh sağlığım için uzaklaşıyorum." diye konuşmuştu.