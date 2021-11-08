İklim Zirvesi'nde denizdeki kürsüden mesaj verdi!

Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na (COP26) gönderdiği video mesajla gündem oldu.

Takım elbisesiyle dizlerine kadar suya batmış suda konuşan Kofe, alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığını söyledi. Kofe, iklim kriziyle mücadele gerekli tedbirler alınmadığı sürece sular altında kalınacağının mesajını verdi.

Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbisesiyle, kravatıyla ve pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada dikkat çekti.

Kofe açıklamasında, "Tuvalu’da iklim değişikliği, deniz suyunun yükselmesiyle gerçek hayatta yaşanan zorluklara" vurgu yaptı.

Kofe, iklim değişikliğiyle mücadele için acil önlem alınması gerektiğini söyledi.