Tuvalet için durmak sonu oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapmak için duran Ahmet Yavuzer (58), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolunun Karadere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla geldiği Denizköy Mahallesi’ndeki yazlık evinden İstanbul’daki evine gitmek için yola çıkan Ahmet Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını yolun kenarında durdurdu.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü. Yakınları haber alamadıkları Yavuzer’i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu.

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Bir süre sonra da Yavuzer’i dere yatağında hareketsiz şekilde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.