İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce otomobil hırsızlık suçundan yakaladığı Mustafa G.'nin cep telefonunu incelendiğinde, önemli bir şebeke ile karşılaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Mustafa G. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, cep telefondaki kayıtlar tek tek incelendi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, elde ettiği isimleri mercek altına alarak mahkeme kararı ile 3 ay önce teknik ve fiziki takip yapmaya başladı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan takiplerin ardından 7 Nisan'da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyelerinden 5'i kadın 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 OTOMOBİL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öğrenildi. Polis operasyon kapsamında 25 otomobili bularak sahiplerine teslim etti.