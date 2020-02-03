Babasını 1.5 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiğini anlatan Aygan, "Beni Best Model’a katılmam için sürekli teşvik ediyordu. Ben cesaret edemiyordum. Aramızdan ayrılmasından sonra babamın hayalini gerçekleştirmek için yarışmaya başvurdum. Yarışmada ikinci oldum. Final gecesinin hemen ardından İstanbul’a dönüp babamın mezarına gittim. Taç kazandığımı anlattım. O beni cennetten izliyor ve eminim benimle gurur duyuyor. Best Model tacını babam için kazandım" diye konuştu.