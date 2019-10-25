25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Soner Gündoğdu katılırken Salih Bahar duruşmaya gelmedi. Duruşmaya Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can katıldı.
BİR AİLE YOK OLDU
Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, 8 Ekim’de babası Mevlüt Can’ı ani bir şekilde kaybettiğini belirterek "Bu olaydan dolayı bir aile yok olmuştur. Siz babamı tanıdınız, bundan önceki heyet annemi de görmüştü. Üst hadden ceza verilsin, adil olan budur. Savcının mütalaası eksiktir. Çünkü sanıklar işledikleri suçu emir-komuta zinciri içinde işlemiştir. Buradan çıkacak her karar, benim için eksik. Türkiye başarılı bir mimarı ve onu yetiştiren iki insanı kaybedilmiştir. Bu benim olduğu kadar, Türkiye'nin de kaybıdır. Ona göre karar verin. Geriye bir tek benim canım kaldı. Beni korumanızı istiyorum" diye konuştu.
BERAATINI TALEP ETTİ
Sanık Soner Gündoğdu ise “Bilinçli ve kasıtlı olarak kendi ve başkası adına evrakta sahtecilik eylemi gerçekleştirmedik. Beraatımı istiyorum” dedi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Mahkeme heyeti, sanıklar Soner Gündoğdu ve Salih Bahar’ı Sahte resmi belge düzenlemek” ve “Resmi belgeyi Bozmak” suçlarından ayrı ayrı 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. İki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulmasına da karar verildi.
İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Mahkeme olay tarihinde İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ve sahte resmi belge düzenlemek ve resmi belgeleri yok edilmesinde kusuru ve kasıtları bulunan görevlilerin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.
Mahkeme, bilirkişi olarak görev yapan Zafer Kökdemir, hakkında da ‘sahte resmi belge düzenlemek ve resmi belgeyi yok etmek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.
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