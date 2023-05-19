Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TÜSİAD'dan 19 Mayıs mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Atamızın emanetini üstlenen fikri hür, vicdanı hür gençlik Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kararlılık ve azimle koruyup güçlendirecektir" ifadelerini kullandı

Giriş: 19.05.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
TÜSİAD'dan 19 Mayıs mesajı
AA

TÜSİAD'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı olan 19 Mayıs’ı armağan ederek, gençlere Cumhuriyeti ve değerlerini koruma emanetini bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kuşakları saygı ve minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne, kadın-erkek eşitliğine ve sosyal adalete dayanan Cumhuriyet değerlerinin tüm gençlerin pusulası olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük önder Atatürk’ün koyduğu, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine, gençlerimizin Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla geleceğe taşımasıyla ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken; kaliteli eğitimi, bilim ve teknolojide yetkinlikleri ve hiçbir gencimizi geride bırakmayacak kurumsal yapıları ve kuralları tam anlamıyla hayata geçirmeliyiz.

Gençlerimize aydınlık bir geleceği sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Atamızın emanetini üstlenen fikri hür, vicdanı hür gençlik Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kararlılık ve azimle koruyup güçlendirecektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adana'da hasat başladı, tarladaki fiyatı belli oldu
Adana'da hasat başladı, tarladaki fiyatı belli oldu
Bulutlar neden bazen çok hızlı hareket eder?
Bulutlar neden bazen çok hızlı hareket eder?
Türk doktorlar geliştirdi! Enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltıyor
Türk doktorlar geliştirdi! Enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltıyor
Balkon çöktü, bodrumdaki tehlike ortaya çıktı!
Balkon çöktü, bodrumdaki tehlike ortaya çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.