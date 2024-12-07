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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD Başkanı Turan: "Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam etmek gerekecek" - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD Başkanı Turan: "Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam etmek gerekecek"

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam etmek gerekecek. Bu da hem reel kesimin hem de hane halklarının karşı karşıya olduğu zorlukların biraz daha süreceği anlamına geliyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:21
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        "Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam etmek gerekecek"
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        Diyarbakır'da "Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 20. Yıl Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED'in 20. yılına ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

        Kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğini kaydeden Turan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için kreş ve bakım evleri gibi kurumsal mekanizmaların yaygınlaştırılması, iş-özel yaşam dengesini gözeten uygulamalarının öne çıkarılması gerektiğini anlattı.

        Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün, bağımsız ve gönüllü iş dünyasının 20 yıla yakın bir birliktelikle daha kalkınmış, daha demokratik, rekabet gücü daha yüksek bir Türkiye ideali için oluşturduğu ortak aklın ve bunun kurumsallaşmasının ulaştığı aşamayı, yani TÜRKONFED'i görmekten, eski başkanınız, bir kardeşiniz olarak büyük gurur duyuyorum. TÜSİAD olarak 20 yıldır sizlerle el ele yürümemizin temelinde de Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine olan inancımız yatıyor.

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        Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam etmek gerekecek. Bu da hem reel kesimin hem de hane halklarının karşı karşıya olduğu zorlukların biraz daha süreceği anlamına geliyor."

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