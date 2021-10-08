Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. tercih işlemleri için tarih belli oldu. Peki, 2021 TUS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Değerli TUS adaylarımız, 2021-TUS 2.Dönem tercihlerini bugün başlattık. Tercihlerinizi 8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ÖSYM AİS TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHLERİ

TUS tercihleri ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden sisteme giriş yaparak gerçekleştirilecek. TC kimlik numarası ve şifresi ile AİS’e giren adaylar tercihlerini yapabilecekler.

TERCİHLERLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2021-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

UEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, TUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir.

TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.