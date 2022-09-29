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TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI 2022: TUS Kontenjanları Açıklandı mı? TUS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıpta uzmanlık eğitimi almak ve branş seçimi için Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği TUS/2 2022'de sonuçlarının açıklanmasının akabinde TUS 2. dönem kontenjanları gündeme geldi. İşte 2022 TUS 2. Dönem Kontenjanları...

29.09.2022 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS, 4 Eylül 2022'de tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının akabinde heyecanla beklenen sonuçlar bugün açıklandı. Her yıl Mart ve Eylül ayında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen TUS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla gözler kontenjanlara çevrildi. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM TUS Kontenjanlar Tablosu...

  • ÖSYM TUS KONTENJANLAR TABLOSU

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınavı 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. ÖSYM, TUS 2. Sönem kontenjan kılavuzunu yayımladı.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

    TUS 2022 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

    ÖSYM tarafından 4 Eylül Pazar günü organize edilen 2022-TUS 2. Dönem sınavı, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) sonuçları 29 Eylül'de açıklandı. Kontenjan ve puan türüne göre gerçekleşecek olan TUS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanması ile başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca 9.911 kontenjan ayrıldığını söylemişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer vermişti.

  • TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

    1. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

    2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

    3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

    4. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

    5. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir.

    6. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır. Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu'nda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

  • a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu'na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00'ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

    b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar bu bilgiyi ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir.

    c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile TUS'a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun TUS'a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM'ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

     

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