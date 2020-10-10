Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi.

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