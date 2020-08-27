AA

Kaçmaz, aş meyve sebzede en önemli ihracat grubunu oluşturan turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun yaklaştığını belirtti.

Sezon hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin illerimizin muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda, mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edildi. Erkenci limonun 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 3 Eylül'de de ihraç edilmesine karar verildi."

Kaçmaz, afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirilmesi temennisinde de bulundu.