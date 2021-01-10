Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'den 1 milyon 802 bin ton turunçgil ihraç edildi.
Turunçgildeki bu dış satımla 2019'a göre yüzde 24 artışla ülkeye 933 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.
Geçen yıl en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri sırasıyla mandarin, limon, portakal ve greyfurt oldu.
Ülke bazındaki ihracatta ise Rusya ön plana çıktı. 410 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı Rusya'yı 106 milyon dolarla Irak, 99 milyon dolarla Ukrayna, 39 milyon dolarla Romanya, 35 milyon dolarla Polonya takip etti.
"ÜLKE EKONOMİSİNE SUNDUĞUMUZ BU KATKI SEVİNDİRİCİ"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgilin, ülkenin yaş sebze ve meyve ihracatında önemli görev üstlendiğini bildirdi.
Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını ifade eden Kaçmaz, "Turunçgil ihracatında önemli gelişmeler yaşandı. 2020'de 933 milyon dolar karşılığında 1 milyon 802 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik. Ülke ekonomisine sunduğumuz bu katkı sevindirici." diye konuştu.
Kaçmaz, ihracat için yeni pazar arayışları içerisinde olduklarını ve sektördeki gelişmelerin ilerleyen yıllarda artarak süreceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl üretim alanlarımızın genişlemesine paralel olarak ihracatımız da arttı. Bu durum sektör paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. 2021 yılında yapmayı planladığımız 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi ile çok büyük fırsatlar elde edip hem pazar ağımızı genişletmek hem de ürettiğimiz kaliteli ürünlerin dünyada bilinirliğini artırmak istiyoruz. Sektör olarak 2021'de önemli ihracatlara imza atacağız. Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."
ÜRÜNLERE GÖRE TURUNÇGİL İHRACAT RAKAMLARI
Türkiye'den 2019 ve 2020'de ürünlere göre turunçgil ihracatı şöyle oluştu:
|Ürün
|2019 (dolar)
|2020 (dolar)
|Artış (yüzde)
|Mandarin
|347.047.500
|437.696.403
|26
|Limon
|244.776.533
|273.927.355
|12
|Portakal
|91.500.378
|128.843.680
|41
|Greyfurt
|71.753.506
|92.591.609
|29
|TOPLAM
|755.077.917
|933.059.047
|24
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