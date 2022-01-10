Turşu suyu hem lezzeti hem de insan vücuduna sağladığı fayda ile doğal bir probiyotiktir. Özellikle koronavirüs döneminde de kullanımı artan turşu suyu nelere iyi gelir sorusu kişiler tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alır. Turşu suyunun bal ile tüketilmesi de balgam sorunu yaşayanlar için önerilen yöntemler arasında yer alır. Turşu suyu mineral ve vitamin açısında da çok zengindir. İşte, turşu suyunun yararları hakkında merak edilenler.

Turşu Suyunun Faydaları

Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur.

Turşu suyu tüketimi ile vücutta meydana gelen sıvı kaybı dengelenir. Böbrek üstü bezlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.

Turşu suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlar.

Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir. Yağ yakımını sağlar. Vücudun belirli bölgelerinde yağ birikime engel olduğu için bölgesel zayıflama konusunda da yardımcı olur.

Mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kan şekerini dengeler.

Sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.

Turşu Suyunun Zararları

Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir.

Yüksek sodyum oranına sahiptir. Fazla tüketildiğinde idrara çıkama sorununun yanı sıra şişkinlik ve şişme gibi problemlere yol açabilir.

Hazımsızlığa yol açabilir.

Tuz oranı çok yüksek olduğu için yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyon artışına yol açabilir.

Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

Lahana Turşu Suyunun Faydaları

Lahana turşusunun içerisinde e vitamin oranı yüksektir. Bu yüzden de hem cilt hem de diş sağlığına fayda sağlar.

Kalp hastalıklarına iyi gelir.

Lahananın ağrı kesici etkisi olduğu için lahana turşusunun suyu da ağrı kesicidir.

Kandaki kolesterolün düşmesini sağlar.

Lahana C vitamini açısından da güçlü olduğu için soğuk algınlığına iyi gelir.

Turşu Suyu Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Turşu suyunun içerisinde bulunan antibiyotik ve probiyotik etki ile düzenli bir kullanım yapıldığında öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra antibakteriyel oranı da turşu suyunda çok yüksektir. Bu yüzden turşu suyunun bağırsaklara faydası da göz ardı edilmemelidir. Düzenli kullanım ile mide ve bağırsakta meydana gelen toksinleri atmaya yardımcı olur.

Turşu Suyunun Cilde Faydaları

Turşu suyunun cilde iyi geldiği bilinmektedir. Ancak içerisinde asit miktarı yüksek oluğu için hassas ciltlere sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Turşu suyunun ciltte meydana gelen güneş yanıklarının hasarlarını azaltmada etkisi olduğu bilinir. Bir pamuk yardımı ile güneş yanıklarının olduğu yere turşu suyunu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra antibakteriyel ve antioksidan özelliği ile düzenli kullanımda cilt hasarlarının iyileşmesine de katkı sağlayacaktır.