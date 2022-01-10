Udi Hindi Tozu Faydaları: Udi Hindi Bitkisi Tozu Nedir, Nasıl Kullanılır ve Faydaları ile Zararları Neler?

Asya ülkelerinde yetiştiren ve tüm dünyaya yayılan udi bitkisi udi hindi ağacından elde edilmektedir. Yaprak dökmeyen bitkiler arasında yer alan udi hindi bitkisi en sık toz şeklinde kullanılır. Antiseptik özelliği olan bu mucizevi bitki mikropları yok edici özelliğe sahipken cilt sağlığına da fayda sağlar. İşte merak edilen udi hindi bitkisi tozu yararları hakkında merak edilen her şey.

Udi Hindi Bitkisi Nedir?

Udi hindi bitkisi Doğu Asya’da yetiştirilen bir bitkidir. En yoğun yetiştiği yer Çin’dir. 4 mevsim meyve veren nadir bitkilerdendir. Türkiye’de süs bitkisi olarak yetiştirilen udi hindi bitkisinin insan sağlığına sayısız faydası bulunmaktadır. Kabukları yakıldığı zaman bulunduğu yerin kokusunu değiştirir ancak sağlık için önerilen miktarda ve doğru yöntemler ile kullanıldığında udi hindi bitkisi doğanın mucizesi olarak bilinmektedir. Alternatif tıbbın da vazgeçilmez bitkileri arasında yer alır. Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde de yoğun olarak kullanılan bu bitki farklı adlarla da tanımlanmaktadır. Udi hindi bitkisinin bilinen diğer isimleri Kust-i Bahri ve Öd Ağacıdır.

Udi Hindi Tozu Faydaları

Udi hindi tozunun antibiyotik özelliği bulunur. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan bu bitki tozunu enfeksiyon hastalıklarında kullanabilirsiniz.

Vücuttaki mikropları atmayı sağlar.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Bademcik iltihabı geçirenlerde iltihap kurutucu bir özelliğe sahiptir.

Balgamı söker.

Ağız kokusu gibi sorunları giderir.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Vücuda direnç katar, enerji verir.

Afrodizyak etkisi ile cinsel istek uyandırır.

Cildi yeniler.

Vücutta meydana gelen hafif yanıklar ve egzama gibi rahatsızlıkların iyileşme sürecinde kullanılır.

Udi Hindi Tozu Yan Etkileri

Doğanın mucizevi bitkilerinden biri olarak bilinen udi hindi tozu İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından kullanımı önerilen bir bitkidir. Ancak udi hindi tozu kimi kişiler için alerjik reaksiyon gösterebilir. Ya da bitki tozunun aşırı tüketimi farklı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden udi hindi tozunu kullanırken önerilen kullanım miktarına dikkat edilmesi ve fazla tüketimden her zaman kaçınılmalıdır. Eğer farklı ilaçlar kullanılıyorsa, udi hindi tozunu tüketmeden önce doktora başvurulmalıdır. Udi hindi tozunun bilinen bir yan etkisi ise bulunmamaktadır.

Udi Hindi Tozu Nasıl Tüketilir?

Udi hindi tozu farklı şekillerde tüketilebilir. Her hastalık için tüketim şekli değişiklik gösterecektir. İşte udi hindi tozu nasıl hazırlanır ve kullanılır sorularının cevapları:

Ağız kokusu için udi hindi tozu kullanımı tercih edilmez. Eğer Ağız kokusu sıkıntısı çekiyorsanız direkt olarak udi hindi bitkisini çiğneyebilirsiniz.

Udi hindi tozu boğaz hastalıklarında kullanılabilir. Bunun için yarım çay kaşığı udi hindi tozunu bir yemek kaşığı bal ile karıştırıp sabahları yiyebilirsiniz.

Udi hindi tozu zeytinyağı ile karıştırıldığında bademcik iltihabına iyi gelecektir.

Udi hindi tozunu krem ve bal ile karıştırıp cildinize sürdüğünüzde cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Egzama olan bölgeye zeytinyağı ile hazırladığınız udi hindi tozu karışımını sürdüğünüzde kaşıntı ve kızarıklıkların azaldığını göreceksiniz.