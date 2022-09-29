Çeşitli sebzelerle yapılan turşular kalori bakımında da düşüktür. Mineral ve vitamini zengin olan turşular diyet yaparken de tercih edilir. Salatalık, domates, biber, lahana, pancar ve daha sayılamayan çok fazla çeşitte yapılabilen turşular oldukça da lezzetlidir. Bu içeriğimizde turşu kilo aldırır mı? Turşu kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte turşu hakkında tüm merak edilenler…

Turşu Kilo Aldırır mı?

Turşuyu sevmeyen neredeyse yoktur. Yalnızca çeşitleri zevke göre tercih edilmektedir. Genellikle yemek yanında lezzet versin diye salata niyetine yenilen turşuların suları da içilebilmektedir. Lahana, domates, pança, salatalık, biber başta olmak üzere turşunun sayısız çeşidi vardır. Yörelere göre turşular değişebilmektedir. Turşu kışın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği ve tok tuttuğu için diyet yaparken de tüketilebilir.

Genellikle turşunun kilo aldırmayacağı savunulmaktadır. Ancak turşuda bulunan fazla tuz oranı bazı kişilerde ödeme neden olabilmektedir. Bu yüzden turşu tüketiminde limit önemlidir. Genel olarak turşu kalorili bir besin değildir. Özellikle diyet yapanlar turşu kilo aldırır mı? Diye merak ederler.

Bilinçli tüketilirse turşu kilo aldırmaz. Fakat aşırı tüketildiğinde bütün besinler gibi turşu da kilo aldırabilir. Hatta turşuların bazı çeşitleri kilo vermeye bile destek olabilir. Turşular lifli gıdalar arasında sayılır. Bu nedenler uzun süre tok tutarlar ve iştahın azalmasını sağlarlar. Böylece az yemek yendiği için kilo vermeye yardımcı olurlar.

Hangi Turşu Kaç Kalori?

Turşular herkes tarafından sevilen besinlerdir. Kış aylarında yemeklerin yanında salata yerine çoğunlukla turşu tercih edilir. Çok fazla çeşidi olan turşunun kalorisi herkes tarafından merak edilir. Çünkü turşuda çok fazla tuz bulunmaktadır. Turşuların kalorisi hangi sebzeden yapıldıklarına göre değişebilmektedir. Hangi turşu kaç kalori? Diye merak edenler için sıraladık;

Karışık turşunun 100 gramı 36 kaloridir.

Salatalık/ kornişon turşunun 100 gramı ise 7 kaloridir.

Fasulye turşusunun 100 gramı 23 kalori şeklinde belirtilmiştir.

Biber turşusunun 100 gramı 24 kaloridir.

Lahana turşusun 100 gramı 17 kaloridir.

Pancar turşusunun 100 gramı ise 15 kaloridir.

Bunların dışında turşu kavurmasının 100 gramı 39 kalori iken turşu suyunun 100 gramı ise 12 kaloridir.

Turşu Diyette Yenir mi?

Diyet yapan kişiler yeni yiyip neyi yiyemeyeceklerini çok merak ederler. Çünkü bazı besinler diye için uygun olmadığından kilo alınmasına yol açabilir. Peki turşu diyette yenir mi? Genel olarak turşuların kalorileri yüksek değildir. Probiyotik olarak kabul edilen turşular sağlık açısından da çok faydalıdır. Bu yüzden diyet yaparken turşu yenilmesi tavsiye edilir.

Ancak içeriğinde çok fazla tuz olduğundan turşuların aşırı tüketimi diyet döneminde uygun değildir. Bu fazla kalori alımında neden olmasa bile vücutta ödem oluşmasına neden olabilir. O nedenle her faydalı besin gibi turşular da diyet döneminde kararında tüketilmelidir. Doğru ve limitli tüketilirse turşular kilo vermeye bile destek verirler. Bağırsak dostu olan turşular bağırsakların temizlenmesine de yardımcı olurlar.

Turşu Kilo Verdirir mi?

Turşu kilo verdirir mi? Sorusu özellikle diyet yapanlar tarafından çok fazla sorulmaktadır. Turşunun tok tutma özelliği olduğundan kilo verilmesine yardımcı olur. Fakat hiçbir besin tek başına kilo verdirmez. Yine de diyet listelerinize güvenle turşuları ekleyebilirsiniz.

Turşu Kilo Yapar mı?

Turşu kilo yapar mı? Diye merak edenlere genel olarak turşunun kilo aldıran bir besin olmadığını söyleyebiliriz. Fakat içinde çok fazla tuz olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Limitli bir şekilde tüketildiği sürece turşu kilo yapmaz tersine kilo vermeye yardımcı olur.