Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ‘Kuş Cenneti’ olarak bilinen Nehil Sazlığı'na göç yoluyla kuşlar gelmeye başladı.
İHA'nın haberine göre her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan ‘Turna’ kuşu ovada bulunan kar üzerinde sürü halinde görüntülendi.
İri, uzun bacak ve boyunlu, kısa kuyruklu bir kuş türü olan ve Türkiye popülasyonu tehdit altında olan turna kuşunun Yüksekova’da 30 yıl aradan sonra görülmesi hem sevince hem de şaşkınlığa neden oldu.
"30 YIL SONRA TEKRAR YÜKSEKOVA'YA KONAKLADILAR"
Yıllar sonra ilk kez bu kadar net turna kuşlarını gördüğünü ifade eden Şerafettin Barut isimli vatandaş, “Bu sene en büyük şaşkınlık sürü halinde gelen turna kuşları oldu. Aynı hindilere benziyorlar. Şu an 50 metre evimizin yanındalar. Yüksekova Ovası’nın her köşesinde yer aldılar. Bu çok sevindirici bir durum. 30 yıldan sonra sürü halinde Yüksekova’ya geldiler ve şu an bekliyorlar. Bu kadar yakın olmasına rağmen insanlardan kaçmıyorlar. Aslında şu an çok güzel görüntüler sunuyorlar. İnşallah tüm kuş türleri gelecek. Zaten bizim Yüksekova Ovası kuş cennetidir. Burada her hayvan dilediği şekilde özgürce yaşıyor. Burası hem yaz hem de kış görsel şölen sunuyor. Biz bazen turna kuşlarını hindilere de benzetiyoruz. Bu muazzam güzellikleri görmeye tüm doğaseverleri bekliyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!