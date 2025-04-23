Türkü Akbayram'dan 23 Nisan paylaşımı
2 Mart'ta vefat eden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, babası ve kızı Lavin'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı
Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüştü. 75 yaşındaki sanatçı, zatürre sonrası gelişen iç kanama ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.
2 Mart'ta vefat eden babasının acısıyla sarsılan Türkü Akbayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, babası ve kızı Lavin'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
Türkü Akbayram, 2013'te Serdar Çınar ile evlenmişti.