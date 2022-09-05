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TürkTraktör, Erenler Fabrikası’nda daha önce yurt dışından tedarik ettiği TR6 serisi kabinlerinin üretimine başladığını duyurdu.



Yaklaşık 20 ay süren bir hazırlık aşamasının ardından üretim hattında yerli kabinlerin yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Daha önce yurtdışından tedarik ettiğimiz TR6 serisi kabinlerini Erenler Fabrikamızda üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan böyle yerli pazara yönelik ürettiğimiz tüm TR6 serisi ürünlerimizde Erenler Fabrikamızda üretilmiş kabinler yer alacak" dedi.

Özüner, Ankara fabrikasında motor, ön aks ve şanzıman üretimleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Şimdi de önemli komponentlerimizden kabin ile bir ilke daha imza atıyoruz. Kalite seviyesini en üst düzeyde tutabilmek için operasyonlara özel elektronik ekipmanlar devreye aldık. Buna ek olarak her zaman olduğu gibi, ergonomi ve iş güvenliğini önceliklendirip özel montaj ekipmanları ile hattımızı donattık. Üretim kapasitemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör’ün üretimine başladığı TR6 serisi kabinleri, doğal navigasyon ve zemine entegre şarj pedleri gibi özelliklere sahip.