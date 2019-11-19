19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TürkTraktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirketi, çalışmalarına hız katacak ikinci Ar-Ge merkezini İstanbul'da faaliyete geçirdi.
Teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam eden şirket, 2018 yılında toplam 39 aktif proje kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini yürüterek bu çalışmalarla yurt içi ve yurt dışı pazarda toplam 9 yeni traktör modelini çiftçilerin hizmetine sundu.
2019 yılında da yürütülen 40 aktif proje ile toplamda 9 adet yeni traktör tanıtımı gerçekleştiren TürkTraktör, Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 2018 yılı Ar-Ge 250 Araştırması'nda en fazla patent alanlar kategorisinde Türkiye'nin ilk 10 şirketinden biri oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, özellikle küresel rekabette öne çıkmanın en önemli koşulunun Ar-Ge yatırımları ve bunların devamlılığını sağlamaktan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin hayatlarında ve tarımsal faaliyetlerinde fark yaratacak teknolojileri geliştirmek konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 Ekim ayı itibarıyla 10'u uluslararası 156'sı ise ulusal olacak şekilde toplamda 166 patente ulaştık. TürkTraktör olarak gerek Türkiye gerekse de dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız olduğunu biliyoruz.
Traktörü sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve alt yapıya sahip sektördeki firmayız. Yatırımlarımıza finansman sağlamayı ve insan gücü olarak da büyüyen bir yapıyla yolumuza devam etmeyi sürdürüyoruz. Ankara'nın ardından İstanbul'daki Ar-Ge merkezimizi faaliyete geçirdik. Böylece 115'i araştırmacı olmak üzere yaklaşık 150 Ar-Ge personelimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Özdöngül, otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşarak Ar-Ge çalışmalarının çeşitliliğini de artıracaklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!