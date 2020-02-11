11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TürkTraktör, 2019 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yıl boyunca Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarındaki üretim bantlarından toplam 22 bin 745 adet traktör indiren şirket, 2019’da Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 77’sini tek başına gerçekleştirdiğini bildirdi
Şirket, yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışıyla, Türkiye traktör pazarındaki 13'üncü kez lider olduğunu da duyurdu.
Yapılan açıklamada, TürkTraktör'ün yurt dışı satışlarını yüzde 5 oranında artırarak 15 bin 207 adede yükselttiği ve Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 90’ını tek başına gerçekleştirdiği de kaydedildi.
112 MİLYON TL NET KÂR AÇIKLADI
2019'u 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatan şirketin yurt dışı cirosu ise yüzde 14 artarak 2 milyar 158 milyon TL oldu.
TürkTraktör’ün 2019’daki brüt kârı 549 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 14.4 olarak açıklanırken, faaliyet kârı 248 milyon TL ve FAVÖK tutarı 374 milyon TL oldu.
Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 6.5 ve yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı ise 112 milyon TL olarak kaydedildi.
'HER 2 TRAKTÖRDEN BİRİNİ ÜRETİYORUZ'
2019 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Son 32 yılda tam 21 kez pazarın lideri olmayı başardık, amacımız bu başarılı çizgimizi 2020 yılına taşımak. Sahip olduğumuz yüzde 45’lik pazar payıyla Türkiye’deki neredeyse her 2 traktörden biri bizim fabrikalarımızın bantlarından iniyor" dedi.
Uluslararası pazarlara sundukları traktörlerin adedinin 2019’da yüzde 5’lik bir artış gösterdiğini ifade eden Özüner, “Yıl boyunca yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, üretimimizin yüzde 67’sini dünya pazarına sunduk. İhracatta yakaladığımız bu artışla son 5 yılın en yüksek ihracat satış rakamına ulaştık" diye konuştu.
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