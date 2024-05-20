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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TÜRKSAT model uydu yarışması için süreç başladı - Teknoloji Haberleri

        TÜRKSAT model uydu yarışması için süreç başladı

        Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle 9. kez düzenlenecek uluslararası Türksat Model Uydu Yarışması kapsamındaki yarışmacı sunumları 21-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:35
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        TÜRKSAT model uydu yarışması için süreç başladı
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        Türksat tarafından ilki 2016'da yapılan ve 2018'de T3 Vakfı ile imzalanan sözleşmeyle TEKNOFEST organizasyonuna dahil edilen Model Uydu Yarışması'na ilişkin süreç başladı.

        Yarışmayla üniversite öğrencilerinin düşük bütçelerle gerçek uydu projesi deneyimi kazanması sağlanacak. Uydu projelerinin tasarım, üretim ve görev sonrası değerlendirme gibi tüm aşamalarını kapsayacak yarışmada katılımcılar, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom yapıyı sağlayan ve disiplinler arası çalışan küçük bir uydu geliştirerek üretecek. Böylece katılımcılar, uydunun tüm süreçlerini öğrenecek.

        UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İNSAN KAYNAĞI

        Uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine de katkı sağlayan yarışma, öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı sunuyor. Yarışma, uzay teknolojileri alanında Türkiye'de insan kaynağı yetiştirilmesini de hedefliyor.

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        İlk defa 2016'da 3 takım ve 18 kişi ile başlayan yarışma, 6 farklı ülkeden 114 takımın ve 1000'in üzerinde yarışmacının katıldığı bir etkinliğe dönüştü.

        Yarışma bu yıl, proje planı ve organizasyon şeması, ön tasarım inceleme ve kritik tasarım inceleme raporları, yeterlilik inceleme aşaması, uçuşa yeterliliğin kontrolü ile roketle uçuş etaplarından oluşacak. Uçuş sonrası inceleme raporuyla da kazanan takım belirlenecek.

        Yarışmada ön tasarım inceleme raporu sunumları 21-28 Mayıs'ta tamamlanacak ve kritik tasarım inceleme raporu teslimi 28 Haziran'da yapılacak. Final etabında yarışacak takımlar da 17-19 Temmuz'da yapılacak yeterlilik inceleme aşaması sunumlarının ardından belirlenecek.

        MODEL UYDULAR ROKETLERLE FIRLATILACAK

        Gerçek bir uydunun daha küçük versiyonu olan model uyduları üretecek yarışmacılar, bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen sürecin tamamını da deneyimleyecek. İlk etapları tamamlayarak başarılı olan takımlar, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirecek uçuş etabında yarışacak. Model uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketlerle yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak.

        Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım halinde katılabileceği yarışmada birinciye 150 bin lira, ikinciye 120 bin lira, üçüncüye 100 bin lira olmak üzere 370 bin lira ödül verilecek.

        Ödüller, bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'te takdim edilecek.

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