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        Haberler Ekonomi Teknoloji TÜRKSAT 6A bu gece fırlatılıyor - Teknoloji Haberleri

        TÜRKSAT 6A bu gece fırlatılıyor

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden Canlı bağlantı ile orada yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:10
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        TÜRKSAT 6A bu gece fırlatılıyor
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        TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Bakan Uraloğlu, “Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü TÜRKSAT 6A’nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız.” ifadelerini kullandı.

        Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

        TÜRKSAT 6A’nın Türkiye’nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, “Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek.” ifadelerini kullandı.

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