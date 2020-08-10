Bakan Karaismailoğlu, Türk insanının yeni teknolojilere adaptasyon kabiliyeti olduğu kadar uzaya ve uzay çalışmalarına da büyük bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gençlerimizin bu yöndeki akademik çalışmalarına destek veriyoruz. Gençlerimizi teşvik edici projeleri hızla oluşturmaya başladık. “Uzay yarışında biz de varız” dedik. Türkiye, 2022 yılında, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A’nın katılmasıyla sahip olacağı altı aktif uyduluk filosu ile uydu haberleşmesi alanında ülkemizin etkinliğini daha da artıracak. Türksat 6A uydusuna verilen destek Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak.” ifadelerini kullandı.
“İSMİNİ MARS'A GÖNDER" KAMPANYASINA REKOR BAŞVURU
“NASA'nın tarihi Mars görevi Perseverance’ın 30 Temmuz 2020 tarihinde uzaya fırlatılmasıyla başladı. Bu görevin önemine vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA’nın Perseverance görevi için ‘İsmini Mars'a gönder’ isimli düzenlediği kampanyaya Türkiye’den rekor bir başvuru olduğunu kaydetti.
NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye’nin, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş bulunuyor. Bu bizim için dünya ölçeğinde büyük bir rakam. Aynı zamanda bu başvuru sayısı Türk insanının yeni teknolojilere adaptasyon kabiliyetinin olduğu kadar uzaya ve uzay çalışmalarına da olan ilgisinin net bir göstergesi. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var. Türkiye olarak gerçekten de önemli bir başarıya imza attık.” dedi.
Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk gençlerinin bu yöndeki akademik çalışmalarına destek verdiklerini kaydederek, “Gençlerimizi teşvik edici projeleri hızla oluşturmaya başladık. Gençlerimizin bu ilgisini ülkemiz ve dünya için değere dönüştürebilecekleri ortamları yaratmak bizlerin görevi.” ifadelerini kullandı.
"TURKSAT 6A UYDUSUNA VERİLEN DESTEK TÜRKİYE'Yİ DAHA AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin uzaydaki varlığı için önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“ ‘Uzay yarışında biz de varız’ diyerek uydularımızı uzaya konumlandırdık. Türksat 2022 yılında, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A’nın katılmasıyla sahip olacağı altı aktif uyduluk filosu ile uydu haberleşmesi alanında ülkemizin etkinliğini daha da artıracaktır.
Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeleri arasında yer alan haberleşme uyduları; Türksat 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planlıyoruz. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ise inşallah 2022’de uzaya göndereceğiz.
Türksat 6A’nın üretilmesiyle Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak.
Ülkemizin uzay yarışında ön sıralarda yer alması için en önemli adımlardan olan Türksat 6A uydusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak verdiğimiz büyük destek ile ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak.”
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