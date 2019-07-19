Doğumunun 20. gününde alt dudağında kitle oluşan ancak ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavi edilemeyen 1,5 yaşındaki Türkmenistanlı Baymamet Serdarov için Türkiye'de umut ışığı doğdu.

Türkmenistanlı Annayev ailesi, 1,5 yaşındaki çocukları Baymamet'in ağzında gün geçtikçe büyüyen kitle nedeniyle ülkelerinde birçok doktora gitti.

AA'nın haberine göre; Türkmenistan'da hiçbir doktorun tedavi için umut veremediği aile, bunun üzerine Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Annayev ailesi, yaklaşık 5 ay önce geldikleri Türkiye'de çeşitli hastanelere başvurmalarına rağmen maddi imkansızlıklar dolayısıyla çocuklarını tedavi ettirme şansı bulamadı.

Daha sonra Annayev ailesinin komşusu Yusuf Öztürkmen'in girişimiyle bebeğin sağlık durumundan haberdar olan Müdafaa-i İslam Derneği Başkanı Erdem Özveren, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bunun üzerine çocuğun durumunu öğrenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da tedavi sürecini takip etmeye başladı.

Annayev ailesi, tedavisi gelecek hafta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde başlayacak olan çocukları Baymamet'in sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

"ÇOCUĞUM MUTLU OLSUN İSTİYORUM"

Anne Zarina Annayev (33),çocuklarının rahatsızlığına çare bulmak için kendi ülkelerinde de hastaneye gittiklerini ancak hastaneden Baymamet'i tedavi edemeyecekleri yönünde yanıt aldıklarını söyledi.

Çocuklarının sağlığına kavuşması umuduyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Annayev, "Baymamet'in rahatsızlığı, doğduktan 20 gün sonra başladı. Kitle zamanla büyüdü. Ailemizdeki başka birinde böyle bir rahatsızlık yok. Türkiye'de 6-7 hastaneye gittik ama paramız azdı. Bize yardımcı olacak kimse yoktu. Hastanelerde tedavi masraflarının çok fazla olduğunu söylediler." diye konuştu.

Dudağındaki kitle dolayısıyla Baymamet'in yemek yemekte zorlandığını anlatan Annayev, "Çünkü yedikleri ağzından akıyor. Bunun dışında sık ağlama, uyuyamama gibi bir durumu yok. Çok güzel bir çocuk. Allah razı olsun, çocuğumdan razıyım." dedi.

Zarina Annayev, bebeğine tanı ve tedavi şansı doğduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, duygularını "Çocuğum mutlu olsun, ailemiz mutlu olsun istiyorum. Allah şifasını versin. İnşallah her şey yoluna girecek" şeklinde ifade etti.

"TEDAVİSİ SONUÇ BULSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Annayev ailesinin komşusu Yusuf Öztürkmen ise arkadaşlarıyla bebeğin dudağındaki kitleyi gördüklerinde hastalığını merak ettiklerini ve aileden bununla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Aileden bilgi aldıktan sonra onlara nasıl yardımcı olabileceklerini araştırdıklarını belirten Öztürkmen, ilk aşamada birkaç kuruma başvurduklarını ancak buralardan olumlu dönüş alamadıkları için yardım taleplerini dernek aracılığıyla sosyal medyadan duyurduklarını aktardı.

Öztürkmen, "Allah razı olsun çok ses geldi. Bazı insanlar yardımcı olmak istediler. Baba burada bir tekstil atölyesinde çalışıyor. Günlük aldığı maaşla çocuğun gerçekten ne ameliyatı ne de hastalığının tedavisi için herhangi bir gücü yok. Zaten gerçekten imkanları olmadığı için böyle bir şeye giriştik. Bunun ameliyatı da var, patolojisi de... Fazla miktar tutabilir, aile bu miktarı karşılayabilecek durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Baymamet'in dudağındaki kitlenin giderek büyüyen bir hal aldığına dikkati çeken Öztürkmen, şunları kaydetti: "Yaklaşık 1 aydır kurumlara giderek yardımcı olmaya çalışıyorduk. Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze namazına gittiğimizde daha önce de ulaşmaya çalıştığımız Erdem abimizle (Müdafaa-i İslam Derneği'nin Başkanı) karşılaştık. Kendisiyle ayaküstü sohbetimizde bu durumu anlattık. Bununla ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Kendisi de fotoğraf ve bilgileri isteyip sitesinde ve derneğin sayfasında yayımlayacağını söyledi. Dernek sayfasında yayımladıktan sonra birkaç yerden yardım talebi geldi. 'Ne yapabiliriz?' diye bilgi istediler. Daha sonra Sağlık Bakanlığından dönüş oldu. Sağlık Bakanlığı da bizden konuyla ilgili bilgi istedi. Hepsi fotoğraf paylaşıldıktan sonraki 3-4 gün içerisinde oldu. Samsun'dan bir hanımefendi 'Size yardımcı olmak istiyoruz.' diyerek bizimle irtibata geçti. Daha sonra Çiğdem Karaaslan bizimle irtibata geçti.

Bugün de haberi geldi. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde yer ayarlanmış plastik cerrahide. Pazartesi 08.00'de plastik cerrahide olacağız. Öncelikle bir teşhis süreci olacak. Bu işin mutlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünmek umut verdi. Baymamet'in sağlığı, sıhhati yerinde olsun, tedavisi sonuç bulsun biz başka bir şey istemiyoruz."