Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
Ağustos ayında yurt içi yerleşikler yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Böylece 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları 1 milyar 203 milyon dolara, son 12 ayda ise 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı
TCMB'nin bugün açıkladığı ağustos ayı ödemeler dengesi istatistikleri Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu.
Ağustos ayında yurt dışında yapılan gayrimenkul yatırımları 175 milyon dolar oldu. Böylece 2023 Şubat ayından bu yana aralıksız bir şekilde yurt dışındaki gayrimenkul alımları her ay 100 milyon doların üzerinde seyretti.
Böylece Türkler 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışında 1 milyar 203 milyon dolarlık gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yılda ise yurt içi yerleşiklerin yaptığı alımlar 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı.
Geçen yıl yurt dışındaki gayrimenkul alımları 2022'ye göre yüzde 183 artarak 1 milyar 782 milyon dolara ulaşmıştı.