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        Haberler Ekonomi Emlak Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı - Emlak Haberleri

        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı

        Ağustos ayında yurt içi yerleşikler yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Böylece 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları 1 milyar 203 milyon dolara, son 12 ayda ise 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:44
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        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
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        TCMB'nin bugün açıkladığı ağustos ayı ödemeler dengesi istatistikleri Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu.

        Ağustos ayında yurt dışında yapılan gayrimenkul yatırımları 175 milyon dolar oldu. Böylece 2023 Şubat ayından bu yana aralıksız bir şekilde yurt dışındaki gayrimenkul alımları her ay 100 milyon doların üzerinde seyretti.

        Ay Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar)
        2024-07 175
        2024-06 165
        2024-05 213
        2024-04 171
        2024-03 197
        2024-02 160
        2024-01 122
        2023-12 161
        2023-11 118
        2023-10 173
        2023-09 154
        2023-08 180
        2023-07 182
        2023-06 126
        2023-05 207
        2023-04 125
        2023-03 144
        2023-02 123
        2023-01 89
        2022-12 74
        2022-11 90
        2022-10 84
        2022-09 75
        2022-08 34
        2022-07 58
        2022-06 45
        2022-05 34
        2022-04 36
        2022-03 34
        2022-02 20
        2022-01 44

        Böylece Türkler 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışında 1 milyar 203 milyon dolarlık gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yılda ise yurt içi yerleşiklerin yaptığı alımlar 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı.

        Geçen yıl yurt dışındaki gayrimenkul alımları 2022'ye göre yüzde 183 artarak 1 milyar 782 milyon dolara ulaşmıştı.

        Yıl Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar)
        2024 (8ay) 1.203
        2023 1.782
        2022 628
        2021 371
        2020 213
        2019 196
        2018 332
        2017 341
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