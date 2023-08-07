Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Hisar-U’da tarihi adım

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Çevresinde istikrarsız bölgeler bulunan Türkiye, hava savunma sistemleri konusunda kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Rusya’dan ilk sistemi satın alınan S-400’lerin akıbeti henüz belli değil. Bu konuda Washington-Ankara-Moskova hattında kritik görüşmeler, pazarlıklar yürütülüyor.

Rusya, her ne kadar S-400’lerin ikinci sistemini teslim etmeye hazır olduğunu açıklasa da bu konudaki belirsizlikler sürüyor. S-400 hava savunma sisteminin ortak üretimi konusunda da mesafe kat edilmiş değil. Aynı zamanda Türkiye’ye teslim edilmiş olan ilk sistem S-400’lerin durumu da belirsizliğini koruyor.

Hava savunmasını NATO’nun ve kendine ait radarların tespit ettiği hedeflere karşı avcı uçağı kaldırarak havada sağlamaya çalışan; aynı zamanda hava sahası ihlallerini 24 saat esaslı devriye uçuşlarıyla bertaraf etmek zorunda olan Türkiye’nin acilen çok katmanlı hava savunma sistemini kurması gerekiyor. Yerli hava savunma sistemleri birkaç yıla kadar tekâmül edeceği için Türkiye’nin dışarıdan temin edebileceği sistemlere ihtiyacı var.

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Patriotlar’dan sonuç alınamadı. ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerinin ise sadece terörle mücadele değil, hava savunma sistemi ihtiyacı ile ilgili boyutu da bulunuyor.

Bu şartlarda Türkiye, kendi geliştirdiği sistemlerle birlikte S-400’lerin devam sistemlerini Rusya’dan sağlama, bunları hava savunma hattına entegre etme ihtiyacı duyuyor.

Türkiye, bu süreç tamamlanana kadar da avcı bombardıman uçakları F-16 filosunu yenilemek istiyor. İnsansız Hava Aracı ve İnsansız Uçak projeleri de bütün hızıyla devam ediyor.

TRAKYA’DAN HOPA’YA FIRLATILACAK

Diğer gelişmeler bir yana; Türkiye’nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, hafta ortasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U’yu test edecek. Hisar-U’nun adı Siper olarak değiştirilmişti. Siper, 800 km’lik radar hattında Karadeniz’in bir ucundan diğer ucuna; Trakya’dan Hopa’ya doğru fırlatılacak ve belirlenmiş olan bir hava hedefini imha edecek. HİSAR-U’nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.

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HİSAR SİSTEMLERİ

HİSAR, Türkiye’nin karadan havaya füze savunma sistemlerinin genel adıdır. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A ve HİSAR-A +, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve HİSAR-O + ile uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U bulunuyor. Bu sistemler Aselsan ve Roketsan öncülüğünde 2007'den itibaren geliştiriliyor.

Yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi olan HİSAR-U’nun gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanıyor. Siper füzesi; 100 km’den fazla menzile, çift darbeli motora, Aktif Radar Arayıcı (RF) başlığa, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR) ile Terminal Güdüm yeteneğine sahip.

Sistem, Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük muharip gemi projesi olan TF-2000 sınıfı hava savunma muhribinde de kullanılacak.6 Kasım 2021'de Siper hava savunma füzesinin test atışı ilk kez kamuoyuna sunuldu.

HİSAR-U’NUN ÖZELLİKLERİ

Hisar-U (SİPER) Hava Savunma Sistemi 8×8 taşıyıcı araç ile taşınıyor. RF yani aktif radar güdümlü başlığına sahip olacak ve hedeflerini yüksek isabet oranıyla imha edecek.

Hisar-U’nun radar geliştirme çalışmaları Aselsan tarafından yürütülüyor. Radar olarak iki alternatifi bulunuyor. Birincisi 600 km Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı…

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İkinci alternatif radar ise şu an TF-2000 Hava Savunma Fırkateyni için geliştirilmekte olan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar(ÇAFRAD)’dır.

ÇAFRAD 1000+ hedefi takip etme özelliğine sahip olup 450+ km menzile sahiptir. Kara konuşlu çeşidi geliştirilen bu radar, Hisar-U Uzun Menzilli Hava Savunma Sisteminde kullanılmaya başlanacak. Hisar-U Hava Savunma Sisteminin füze geliştirme çalışmaları Roketsan tarafından yürütülüyor.

120 km menzile sahip ve yüksek irtifaya tırmanabilen hava savunma füzesi geliştirildi. Geliştirilen füze, RF (aktif radar) güdümün yanı sıra Kızılötesi Görüntüleme (IIR) güdüme de sahip olacak. Çift darbeli motor teknolojisi kullanılacak. Bu füze gemilerde de kullanılabilecek.

Böylelikle Tf-2000 Hava Savunma Fırkateyninde Vls(Vertical Launch System) ile dikey atış tüplerinden ateşlenebilecek ve denizlerimizin korunmasında da görev üstlenecek. Hisar-U Hava Savunma Sistemi, yüksek irtifadan gelecek olan balistik füze, muharip uçak tehditlerini tespit ve imha edecek.

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SİPER FİLOSUNUN YAPISI

- 1 adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)

- 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi)

- 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA)

- 2 Batarya

Her bataryada;

- 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı (STR) uzerinden)

- 1 Atış Kontrol Merkezi (AKM)

- 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6’lı lancer- 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı (HIA)

- 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)

- Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler için)

- Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, üst komuta kontrol gibi bağlantılar.

KİMLİK KARTI HİSAR-U

- Asgari menzil: 30 km

- Azami menzil:150+ km (Blok 2 için öngörülen maksimum menzil, Blok 3 ve sonrasında hem daha uzun menzil hem de balistik füze önlemesi için çalışılıyor)

- Asgari irtifa: 100 metre

- Azami irtifa: 20 km

- Savaş başlığı RF güdüm