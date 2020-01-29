29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de dijital ekosistem içinde yer alan online tabanlı hizmetlere ilginç bir yeni girişim eklendi. Yakınlarının vefatı sonrası yapılması gereken işlemlere odaklanan online vefat ilanı sitesi "Vefat Bilgisi" kullanıma açıldı.
Dijital dönüşüm ve hizmetlerin vefat ile ilgili bir örneği olarak kullanıcıların karşısına çıktığı Vefat Bilgisi, yakınlarını kaybeden kullanıcıların bu zor zamanlarında halletmesi gereken işleri yerine getirmesine odaklanıyor.
İlan sahiplerinin metin ve görsel yükleyerek vefat ilanlarını yayına alabildiği sitede, yayına alınan ilan, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlar üzerinden hedef kitleyle paylaşılabiliyor.
İlanda metin ve görsel ile birlikte tam olarak saat, dakika ve harita üzerinden lokasyon bilgilerine de yer vermek mümkün. Bu özellik ile cenaze törenine katılmak isteyenlerin, tüm dijital platformlar ve mobil cihazlar üzerinden saat ve lokasyona erişmeleri amaçlanıyor.
CAMİ VE MEZARLIK İÇİN NAVİGASYON HİZMETİ
Kullanıcılar ilanda yer alan lokasyon bilgisine tıklayarak, cihazlarında açılacak olan navigasyon programı üzerinden cenaze törenine ne kadar zamanda ve hangi rota üzerinden ulaşabilecekleri konusunda yönlendiriliyorlar.
Kullanıcılar bunun için cenaze töreninin olduğu camiyi harita üzerinde işaretleyip, saatini seçerek, yakınlarıyla paylaşabiliyor. Yine cami lokasyonunun yanısıra mezarlık için de navigasyon hizmeti kullanılabiliyor.
Platformun internet sitesinde yer alan bilgiye göre sitenin lansman dönemi sonu olarak belirlenen Mart 2020’ye ücretsiz olan hizmet ve servis bedeli, ardından 90 TL olarak uygulanacak.
“Acı paylaştıkça azalır…” mesajı ile açılan platformun kurucusu Taylan Dedeoğlu, “Vefat Bilgisi” ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Dijital dönüşümün doğal bir süreci olarak, hayatın acı fakat göz ardı edilmesi mümkün olmayan vefat gerçeğinin de bu süreçteki yerini alması gerekliliği üzerinden yola çıkarak bu hizmeti oluşturduk. Vefatbilgisi bir web sitesinden öte, bu konuda bir hizmetler platformu. Hem ilan sahibi hem de törene katılacaklar için yapılması gerekenler konusunda çok pratik çözümler ve bilgiler içeriyor.
Kullanıcılar açısından en büyük faydası klasik ilanlarla kıyaslanamaz şekilde düşük maliyetli olması ve hedef kitleye erişim konusunda hiçbir kısıtının olmaması. Kullanıcılar ilanlarını anında tüm dünyayla paylaşmış oluyor. Bunun yanı sıra tercih ettikleri sosyal medya platformlarından da anında doğru bilgiyi paylaşıyorlar. Katılmak isteyenlere, doğru ve en güncel bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanıyor.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!