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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesine" saatler kaldı - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesine" saatler kaldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:17
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        Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

        Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

        Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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