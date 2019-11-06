“PROJE 50 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR"

Bacakların arasındaki uzunluğun 120 metre olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, şöyle devam etti:

“Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak proje 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”