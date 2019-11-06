122 HP’lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP’lik 1,2 lt turbo motor ile bayilerde yerini alan otomobil, hibrit versiyonu 186 bin 950 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Yenilenen C-HR, Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

2016 yılında tanıtılan C-HR Toyota'nın Türkiye fabrikasında üretiliyor. Otomobil, ilk yerli üretim hibrit model unvanını taşıyor.