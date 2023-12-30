Türkiye'de neredeyse 100 bin MS hastası var! Bu belirtiler varsa mutlaka doktora koşun!

MS TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi, MS semptomlarını hafifletmeyi ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. İlaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavi yöntemleri arasındadır.

Eğer MS belirtileri hissediyorsanız veya tanı konulduysa, düzenli olarak doktorunuzu ziyaret etmek ve onun önerilerini takip etmek önemlidir. Sağlık profesyonelleri, hastalığın seyrini yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için en uygun tedavi planını belirleyebilirler.