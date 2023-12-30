Türkiye'de neredeyse 100 bin MS hastası var! Bu belirtiler varsa mutlaka doktora koşun!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sağlığı konusunda zor günler geçiriyor. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, sağlık durumlarından dolayı bunalımda olduğunu ve ayağını kaybetme riski yaşadığını ifade etti. Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
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Serdar Ortaç bir güzellik merkezinden çıkarken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. 30 yıldır yaşadığı hastalığından söz eden Ortaç, eskisi gibi yürüyemediğini, bisiklete binemediğini söyledi. Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir, belirtileri nelerdir? MS tedavisi var mı? İşte detaylar...
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MS HASTALIĞI NEDİR?
Multiple Skleroz (MS), merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi vücudu koruması gereken dokulara saldırır ve sinir liflerinin miyelin adı verilen koruyucu tabakasını hasara uğratır. Bu durum, iletişimi bozar ve vücutta çeşitli belirtilere neden olabilir.
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MS BELİRTİLERİ NEDİR?
MS'nin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve hastalığın seyri farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, genellikle şu belirtiler görülebilir:
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MS TEDAVİSİ VAR MI?
Tedavi, MS semptomlarını hafifletmeyi ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. İlaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavi yöntemleri arasındadır.
Eğer MS belirtileri hissediyorsanız veya tanı konulduysa, düzenli olarak doktorunuzu ziyaret etmek ve onun önerilerini takip etmek önemlidir. Sağlık profesyonelleri, hastalığın seyrini yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için en uygun tedavi planını belirleyebilirler.