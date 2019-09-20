Türkiye’de iç mekan hava kalitesi nasıl?

Global teknoloji şirketi Dyson, Türkiye'deki iç mekân hava kalitesi farkındalığı hakkında bilgi edinmek için National Geographic ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

ZAMANIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 90'INI KAPALI ORTAMLARDA GEÇİRİYORUZ

İç ortam nesli olarak zamanımızın yüzde 90'ını kapalı kapılar ardında çalışarak, okuyarak, yemek yiyerek, egzersiz yaparak ve uyuyarak geçiriyoruz. Bu nedenle iç ortamda soluduğumuz havadaki toza, alerjenlere ve maruz kaldığımız sıcaklığa kadar her şey sağlığımızda hayati bir rol oynuyor.

Hava kirliliği hakkında konuştuğumuzda, genellikle aklımıza dış ortam hava kirliliği geliyor. Ancak iç ortamda, gözümüzle gördüğümüzden çok daha fazlası bulunuyor. Pencereleri veya kapıları açtığımızda evimize giren kirli havanın yanı sıra, günlük aktiviteler ve evimizdeki eşyalar da havayı kirletebiliyor.

Hayatımızın yaklaşık üçte birini harcadığımız yatak odasında ; kozmetik, saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinden gelen VOC'ler (Uçucu Organik Bileşikler) veya kokulu mumlardan gelen benzen bulunabiliyor. Mutfakta ve oturma odasında bulunan temizlik ürünleri de VOC yayarken, yemek pişirme işlemleri sırasında duman ve koku salınımıyla partiküller oluşuyor, halılarsa toz ve alerjen madde üretiyor.

HAVA KALİTESİNİ BOZUYOR

İç mekân hava kirliliği konusunda birçok dikkat çekici sonucun ortaya konduğu araştırmada ortaya çıkan en önemli iki bulguya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanların yaklaşık yüzde 70’i yemek pişirme sırasında çıkan duman, temizlik ürünleri ve evcil hayvan tüylerinin iç mekân hava kalitesini bozduğundan habersiz. Katılımcıların yüzde 90’ından fazlasıysa temiz hava solumanın “çok önemli” olduğunu düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre; bu illerde yaşayan her 5 kişiden 3'ü, yaşadıkları ortamdaki hava kirliliği kaynaklarının farkında değiller ve katılımcıların yüzde 90'ı yeni mobilyaların iç mekân hava kirliliği kaynağı olabileceğini bilmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 79'u ise saç spreylerinin iç mekân hava kirliliğine neden olabileceği hakkında bilgi sahibi değil.

İÇ MEKANLARDAKİ HAVA, DIŞARIDAKİ HAVADAN DAHA TEMİZ SANILIYOR

Araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük şehrinde yaşayanların yüzde 55'i iç mekân hava kalitesinin dış ortamdaki havaya oranla daha iyi olduğunu düşünüyor. Sanılanın aksine; ortalama bir evin havası, dışarıdaki havadan 5 kat daha kirli olabiliyor .

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı iç mekân hava kirliliğinin sağlık sorunları yaratabileceğinin farkında. Endişe verici bir sonuç olarak katılımcıların yüzde 22'si ailelerinde alerji veya astım problemleriyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Bu oran, Türkiye’de her 4 kişiden birinin alerjik hastalıklardan etkilendiğini gerçeğini doğruluyor.