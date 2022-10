Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

7 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)



J.R.R Tolkien’in fantezi türünün klasikleri arasına kabul edilen 3 ciltlik romanı, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatır. Peter Jackson’ın yönettiği üçlemenin ilk filmi, Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda ulaştığı başarıyla dikkat çeker. Hobbitlerin yaşadığı Shire dahil romanın görsel dünyası itinayla kurulur. Ayrıca aksiyon ve macera duygusu da güçlüdür. İlk filmde, yuva duygusu, yolculuk ve serüven öne çıkar. Geçmişte birçok sorunlar yaşayan ve birbirlerine güvenmeyen halklardan gelen bireyler, bilge Gandalf’ın önderliğinde misyonlarını yerine getirmek için birlikte harekete geçerler. Türkiye’de birçok seri, en yüksek seyirci sayısına ilk filmde ulaşamamıştır. ‘Yüzüklerin Efendisi’ bunun istisnalarından biridir.

Toplam bilet sayısı: 1.759.705