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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi küresel olarak enerji fiyatlarında sert artışlara yol açarken, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin yayımladığı Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) verilerine göre Türkiye açık ara Avrupa'da enerji fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. Doğalgaza yapılan son zamlar ve akaryakıt fiyatlarında son indirimlere rağmen mart genelinde yaşanan artış Türkiye'nin önümüzdeki aylarda da enerji enflasyonunda zirveye oynamaya devam edeceğini gösterdi.

Doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi enerji harcamalarının yer aldığı HICP enerji endeksi şubat ayında Türkiye'de yıllık yüzde 97.2 yükseldi. Buna karşılık endeksteki yükselişte AB ortalaması yüzde 28.7 oldu. Türkiye'yi yüzde 65.9 ile Belçika ve yüzde 51.7 ile Hollanda takip etti.

Şubat ayında enerji fiyatlarındaki artış (yıllık):

Ülke Şubat değişim (%) Türkiye 97,2 Belçika 65,9 Hollanda 51,7 İtalya 46,5 Litvanya 46,1 Yunanistan 44,0 İspanya 43,7 Estonya 36,7 Lüksemburg 35,3 Euro Bölgesi 32,0 Danimarka 30,6 İrlanda 30,0 Avrupa Birliği 28,7 Avusturya 26,8 Kıbrıs 26,2 Çekya 25,1 Finlandiya 24,0 Romanya 23,3 Bulgaristan 23,0 Slovenya 23,0 Almanya 22,4 Fransa 22,0 Letonya 20,4 İsveç 20,1 İsviçre 18,2 Kuzey Makedonya 17,1 Norveç 17,0 Slovakya 16,4 Polonya 15,3 Portekiz 15,2 Hırvatistan 12,3 İzlanda 12,3 Macaristan 11,2 Sırbistan 10,2

EN BÜYÜK KATKI AKARYAKITTAN

Ortalama enerji fiyatlarındaki artışta Türkiye'nin zirveye yerleşmesinde en büyük katkı akaryakıt fiyatlarındaki artıştan geldi. Şubat ayında Türkiye'de akaryakıt fiyatları yıllık yüzde 130.7 yükseldi. Türkiye'yi yüzde 34.7 ile İsveç ve yüzde 33.7'lik artışla Bulgaristan takip etti. AB'deki ortalama yıllık fiyat artışı ise yüzde 24.3 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında akaryakıt fiyatlarında yaşanan yıllık artış:

Ülke Değişim (%) Türkiye 130,7 İsveç 34,7 Bulgaristan 33,7 Lüksemburg 32,8 İrlanda 31,3 Romanya 31,1 Çekya 31,0 Kuzey Makedonya 30,9 Litvanya 29,8 Avusturya 29,1 ispanya 26,8 Kıbrıs 26,8 Estonya 26,7 Slovenya 26,6 Letonya 26,5 Belçika 26,1 Finlandiya 26,0 Danimarka 25,7 Almanya 25,6 Euro bölgesi 25,1 Avrupa Birliği 24,3 Hollanda 24,0 Fransa 23,9 Yunanistan 23,2 İtalya 23,0 Portekiz 22,0 Slovakya 22,0 Norveç 21,2 Sırbistan 20,8 Hırvatistan 20,3 İzlanda 19,6 İsviçre 19,6 Macaristan 18,7 Polonya 11,3

ELEKTRİKTE HOLLANDA İLK SIRADA

Elektrik fiyatlarına bakıldığında ise en yüksek yıllık artışın Hollanda'da yaşandığı görüldü. Hollanda'da şubatta elektrik fiyatları yıllık yüzde 9.4 artarken, artış hızında bu ülkeyi yüzde 86 ile Türkiye ve yüzde 81.9 ile İtalya takip etti. Macaristan, Malta ve Sırbistan'da elektrik fiyatlarında değişim olmazken, Letonya ve Romanya'da düşüş yaşandı.

Şubat ayı elektrik fiyatlarındaki yılık değişim:

Ülke Değişim (%) Hollanda 94,4 Türkiye 86,0 İtalya 81,9 ispanya 80,5 Belçika 72,8 Yunanistan 71,4 Danimarka 44,3 Estonya 39,4 Euro bölgesi 34,3 Finlandiya 29,9 Avrupa Birliği 28,5 Çekya 22,6 Kıbrıs 22,4 İrlanda 22,3 Litvanya 17,8 Slovenya 15,1 Avusturya 14,9 İsveç 14,8 Almanya 12,9 Slovakya 11,7 Norveç 10,9 Kuzey Makedonya 9,3 İzlanda 5,8 Portekiz 5,6 Polonya 5,1 Fransa 4,9 Bulgaristan 4,4 Lüksemburg 2,6 İsviçre 2,4 Hırvatistan 0,8 Macaristan 0,0 Malta 0,0 Sırbistan 0,0 Romanya -8,0 Letonya -17,8

DOĞALGAZ EN ÇOK BELÇİKA'DA YÜKSELDİ

Doğalgaz fiyatlarındaki yükselişe bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 133.2 ile Belçika aldı. Bu yükseliş Bulgaristan'da yüzde 105.9, Danimarka'da ise yüzde 92.3 oldu. Türkiye'de şubatta doğalgaz fiyatları yıllık yüzde 60.1 yükseldi. Türkiye doğalgaz fiyatlarının Avrupa'da en çok yükseldiği 11. ülke oldu. AB'deki ortalama artış ise yüzde 40.3'te kaldı.

Doğalgaz fiyatlarında şubat ayında yaşanan yıllık değişim:

Ülke Değişim (%) Belçika 133,2 Bulgaristan 105,9 Danimarka 92,3 Lüksemburg 88,7 Estonya 77,8 Hollanda 76,2 Letonya 65,5 İtalya 64,4 Avusturya 64,3 Litvanya 62,8 Türkiye 60,1 Yunanistan 50,0 Fransa 42,3 Euro bölgesi 41,4 Polonya 41,0 Avrupa Birliği 40,3 Romanya 39,9 İsviçre 37,1 Kuzey Makedonya 33,7 Kıbrıs 31,9 Çekya 28,0 İrlanda 27,8 Slovenya 26,4 Almanya 22,9 Slovakya 19,6 İspanya 17,3 Portekiz 15,8 Hırvatistan 10,1 İsveç 5,4 Sırbistan 2,6 Macaristan 0,5

DOĞALGAZA YENİ ZAM GELDİ

Tabii nisan itibarıyla Türkiye'deki doğalgaz fiyatları artışı zirveye yerleşebilir. Son olarak BOTAŞ doğalgazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44.30 zam yapıldığını duyurdu. Mart başında halihazırda santrallara verilen gaza yüzde 18.3 zam yapılmıştı.

Böylece nisan başı itibarıyla Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yıllık yüzde 92.8 artmış oldu.

Nisan ayı itibarıyla doğalgaz tarifelerindeki yıllık değişim:

Dönem (TL/Sm3) Konut Santral Sanayi (OSB) Nis.21 1,3 1,46 1,44 Nis.22 2,51 10,75 9,4 Artış (%) 92,8 637,92 552,7

MART GENELİNDE AKARYAKIT FİYATLARI ARTTI

Bunun yanında akaryakıt fiyatları da mart genelinde geçen haftaki indirimlere rağmen yükseldi. Mart başında İstanbul'da 16.56 lira olan benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 19 lira seviyesinde. Motorin de 16.05 liradan 21.02 liraya çıktı. Yani mart genelinde benzinde yaklaşık yüzde 15, motorinde ise yüzde 31 artış yaşandı. Şubat ayında ortalama yüzde 130 olan akaryakıt fiyatlarındaki artış mart sonu itibarıyla yüzde 180'e çıktı.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLEDİ

Mart başında 101 dolar olan brent petrolün varil fiyatı geçen cuma itibarıyla 104 dolara yükseldi. Yani yaşanan dalgalanmalara rağmen mart genelinde petroldeki yükseliş yüzde 2.97'de kaldı. Ancak dolar/TL bu dönemde 13.90'dan 14.68'e yükseldi. Kurda yaşanan yüzde 6'lık bu artış da akaryakıt fiyatlarının artmasında etkili oldu. Bunun yanında Rusya'da önemli motorin üretim tesislerinin olması bu üründeki artışın daha şiddetli yaşanmasına yol açtı.

SANAYİ ABONELERİNE ZAM

Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifesine de yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

1 yıl önce dolar/TL 8.11'den işlem görüyordu. Kurdaki yüzde 81'lik bu yükseliş savaşla zaten artan enerji fiyatlarının Türkiye'de daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.